В Украине изменится возраст выхода на пенсию

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что всего через 10-20 лет менее половины украинских пенсионеров смогут накопить достаточное количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Из-за этого многим придется работать до 63 или 65 лет.

Об этом она рассказала в эфире «Апостроф TV».

«Пенсионный возраст был повышен в октябре 2017 года. Это так называемая «реформа Ревы». Тогдашний премьер Гройсман вносил этот законопроект в Верховную Раду. …Некоторые до сих пор не понимают, что у нас есть три пенсионных возраста: 60 лет, 63 года, если ты не набираешь 26-27 лет стажа, и 65 лет. Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – пояснила Третьякова.

Она отметила, что ежегодное повышение требований к страховому стажу приведет к тому, что в 2030-2040 году более половины людей пенсионного возраста не будут иметь достаточного количества стажа для начисления пенсии по формуле.

Им придется выходить на пенсию в 63 года, если будет более 25 лет стажа, а если же и этого стажа не будет, то на пенсию они смогут выйти только в 65 лет.

«Для женщин сейчас действует 59,5 лет, а со следующего года тоже будет 60 – пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым», – отметила Третьякова.

Нардеп подчеркнула, что украинская нация ежегодно стареет, что становится большой проблемой для Украины. Сейчас, по словам Третьяковой, возраст каждого пятого украинца более 60 лет.