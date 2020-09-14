Сын экс-министра, доведя до банкротства государственный карьер, хочет возглавить Аграрный фонд

Сын бывшего министра аграрной политики Бориса Супиханова Геннадий Супиханов не теряет возглавить принадлежащее государству АО «Аграрный фонд» и регулярно подает кандидатские декларации на эту должность.

Об этом редакция 368.media узнала из деклараций Супиханова, опубликованных на сайте НАЗК.

Ранее мы уже писали, что в качестве управленца Супиханов дебютировал в 2015 году на должности главы ГП «Мурафский карьер», причем сразу наладил там незаконную добычу и, по данным ГБР, только за период 206-2018 годов нанес ущерб на 758,8 млн гривен.

Причем, как утверждает следствие, Супиханов банкротил госпредприятие сознательно, кроме, собственно, незаконной добычи введя в схему свои фирмы-«прокладки» ООО «Центртранском» и ООО «Агрос нефть» и продавая через них добытый в карьере флюсовый известняк, известняковый щебень и отсев по заниженным ценам.

Со своей задачей Супиханов, напомним, справился — ГП «Мурафский карьер», как мы уже писали, находится в стадии банкротства. Чиновник ушел с предприятия в марте 2019-го. До этого ходили слухи, что он намерен перейти в ГП «Нигинский карьер» и поступить аналогичным образом, но после его увольнения в 2019-м появилась информация о том, что он намерен при поддержке экс-главы Администрации президента Сергея Левочкина стать председателем правления АО «Аграрный фонд» вместо Андрея Радченко, но вопрос его назначения тогда «завис», а Аграрный фонд возглавляет сейчас Богдан Банчук.

Что же касается Супиханова, то его деятельность в ГП «Мурафский карьер» сейчас расследует ГБР по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК. Между тем, это не мешает ему пытаться прорваться на должность главы Аграрного фонда. Первую кандидатскую декларацию он подал в октябре 2019-го, претендуя на должность и.о. главы правления, но влияние Левочкина не помогло, и вместо него был назначен Иван Барышев.

Второй раз Супиханов попытался в начале лета 2020 года, претендуя уже на должность главы правления без приставки «и.о.», но тоже неудачно — как написано выше, сейчас фонд возглавляет Банчук. В промежутке между попытками захватить «Аграрный фонд» Супихапнов также пытался стать главой Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, однако и туда не прошел.

Мы ознакомились с этими декларациями чиновника, обнаружив там ряд подозрительных нестыковок. На данный момент, согласно его последней декларации за 2019 год, он проживает с супругой, тремя детьми и своими родителями. У семьи особняк площадью почти 400 кв. м в селе Иванковичи Киевской области и 1,5 тыс. кв. м земли там же, а также более 48,4 тыс. кв. м земли в селе Сахнивцы Хмельницкой области. При этом Супиханов почему-то не внес в декларацию киевскую квартиру в доме №79 на улице Владимирской, где прописана его супруга Валентина Супиханова и он сам. По крайней мере, указанное им же в декларации и оформленное на жену ООО «СУВА 78» до сих пор оформлено именно на этот адрес.

Еще один подозрительный момент — в доходах за 2019 год только продажа оформленной на Супиханова киевской квартиры площадью 188,5 кв. м. за почти 2,5 млн гривен, больше ничего — ни доходов жены от предпринимательской деятельности, ни пенсии родителей, которую чиновник по закону должен был указать. Нет там доходов и самого Геннадия Супиханова, а он, во-первых, официально до марта 2019-го проработал в ГП «Мурафский карьер», во-вторых, с 2014-го возглавляет торгующее сельхохпродукцией ООО «Голден Ленд», а до конца осени 2019-го еще и входил в состав учредителей этого предприятия. Но о доходах оттуда в декларации Супиханова тоже ни слова, более того, он уверяет, что должность директора там «не оплачиваемая».

Что до финансовых активов, то по состоянию на начало 2020-го сам Супиханов задекларировал 2,8 млн гривен наличности и более трех миллионов гривен непогашенного с 2013 года кредита. Ни у кого из членов его семьи, согласно его декларации, денег нет.

Редакция обращает внимание контролирующих органов на очевидное несоответствие декларации чиновника реальному положению вещей.