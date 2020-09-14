Опубликованы последние слова иранского чемпиона перед казнью

В организацию по защите прав человека попала аудиозапись последних слов казненного чемпиона Ирана по греко-римско борьбе Навида Афкари.

Это послание спортсмен оставил для всех жителей свой страны за несколько дней до смерти.

«Скажите всем, что в XXI веке, со всеми разговорами о правах человека и декларациями в ООН, казнили невинного человека. Если это произойдет, знайте, что вы казнили невиновного человека, который сражался и прикладывал все усилия, чтобы его услышали. Но никто и не хотел слушать. С первого дня моего ареста я и моя семья участвовали в постановочном шоу с судьями. Спектакль, в котором мы стали их марионетками, закончился. Помните, что единственная сила, которая у нас есть – это сила голоса свободолюбивых людей», – говорится в записи.

Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

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