3 продукти, що допоможуть зміцнити імунітет дитини восени

Щороку міжсезоння приносить нам спалахи грипу та застуди, оскільки людський імунітет у цей період ослаблений і ми стаємо більш сприйнятливими до інфекцій. Особливо це стосується дітей, тому їхньому харчуванню в цей період потрібно приділити додаткову увагу, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Для того, щоб забезпечити нормальну роботу імунітету, ми повинні отримувати з раціону всі необхідні поживні речовини. Мадхурі Руя, спеціаліст з питань харчування та експерт з пілатесу, запропонувала включити у раціон дитини такі продукти:

Мигдаль. Мигдаль – це один із найкращих продуктів для зміцнення імунітету. Він містить багато вітаміну Е, який має антиоксидантні властивості і підтримує функцію легень. Вітамін Е також забезпечує захист від інфекцій, викликаних вірусами та бактеріями. Крім нього мигдаль містить мідь, цинк та залізо, які теж важливі для роботи імунної системи, оскільки сприяють виробленню нових імунних клітин.

Кадха. Це традиційний індійський напій, який ви легко зможете приготувати вдома. Вам знадобиться імбир, м’ята, листя базиліка або туласі, порошок кориці та мед. Кадха допомагає боротися з кашлем, болем у горлі та лихоманкою. Вона містить багато антиоксидантів та сприяє здоровому травленню.

Куркума. Куркума містить кальцій, залізо, клітковину, цинк, тощо. Вона відома своїми протизапальними властивостями, які сприяють зміцненню імунітету. Також куркума містить противірусні, протигрибкові та антибактеріальні сполуки. Її можна додавати до супів, гарнірів, м’ясних продуктів, а також до теплого молока.