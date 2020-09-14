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Богдана допросят в ГБР после интервью Гордону

14.09.2020

Сегодня, 14 сентября в 11:00, в Государственном бюро расследований должны допросить экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Следователи ГБР проведут следственные действия в отношении Богдана касательно озвученных ранее им фактов в интервью Дмитрию Гордону о якобы существующих договоренностях между украинскими и российскими политиками по Крыму.

 Об этом передает корреспондент «Страны». 

«9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-голова Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, непредусмотренных законами и нормативно правовыми актами либо другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. 

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля»,- заявили в ведомстве.

Под зданием ГБР уже ждут Андрея Богдана. Фото: Страна

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