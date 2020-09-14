Вимагав 40 мільйонів: фермери з Чернігівщини звинуватили нардепа Халімона у здирництві

Черговий спалах агрорейдерства: на Чернігівщині воюють за посіви озимини. Хто прийшов на чужі поля зі зброєю та до яких дій здатні вдатись рейдери, аби захопити врожай? І до чого тут нардеп Павло Халімон? Дивіться у відеоматеріалі Наталії Дігтяр.

У селі Івківці Чернігівської області справжні бої розгорнулись за посіви озимих культур 2020 року. Їх родина Дмитренків придбала у власність як незавершене сільськогосподарське виробництво ще навесні. За це агрофірма «Батьківщина» заплатила кілька мільйонів гривень державному підприємству «ДГ Івківці», яке, до речі, наразі переживає процедуру банкрутства у Господарському суді.

Це державне підприємство входить до складу Національної академії аграрних наук України. На балансі «ДГ Івківці» – майже 5 тис. гектарів землі, у штаті – понад пів сотні співробітників.

Директором підприємства нещодавно призначили Олега Піщенка, сина попереднього очільника Володимира Піщенка, після менеджменту якого ДП збанкрутувало. Після свого призначення пан Олег найняв на державне підприємство приватних охоронців. Саме вони тепер і не пускають представників агрофірми «Батьківщина» перевірити цілісність зібраного врожаю.

Зауважимо, згідно з договором купівлі-продажу врожай озимих культур є власністю агрофірми. Офіційно угоду уклали у березні між тепер вже колишнім директором ДП «ДГ Івківці» Іваном Ромашканом та керівництвом «Батьківщини».

Pгідно з договором врожай є власністю агрофірми Фото: скріншот

Причому фермери впевнені: заплачені за договором кошти врятували держпідприємство від занепаду, оскільки воно не має ані власної техніки для обробітку полів, ані міндобрив. Однак новий директор чомусь вирішив, що цей документ – недійсний, і заручившись підтримкою місцевих правоохоронців, поквапився збирати врожай.

Та найцікавіше, що постраждалі фермери називають причетним до цієї справи народного депутата Павла Халімона. Саме він, за словами Олега Дмитренка, стоїть за рейдерами і вимагав у законних власників врожаю неабиякий хабар.

«Він одразу мені запропонував, щоб не було проблем, дати йому хабар. У розмірі 40 млн грн», – зазначив пан Дмитренко.

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