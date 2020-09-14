Агент НАБУ Шевченко о Маше Фокиной: Дружила с «регионалами», несла чушь о «майдаунах» и «госдепе»

Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко рассказал о пророссийских взглядах Марии Фокиной – внучки первого премьер-министра Украины и участника Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Витольда Фокина.

Об этом Шевченко пишет в Facebook.

С внучкой украинского политика он познакомился приблизительно в 2009 году. Они даже жили по соседству в жилом комплексе «Триумф» на улице Зверинецкая.

«У Маши было много хороших друзей, многие из которых почитали Россию и лично Путина. Для понимания: лучшей подругой Маши была в то время депутат «Партии регионов» Ирина Бережная, с которой меня сама Фокина однажды и познакомила — в ресторане «Порто»», — вспоминает Шевченко.

По его словам, во времена Майдана Мария Фокина и ее пророссийские друзья начали нести чушь про «госдеп», «майдаунов» и остальных «козлов», которые мешали им жить.

Через некоторое время многие друзья Фокиной переехали в Россию, а она сама – в США.

Шевченко добавил, что летом 2014 года во время общения с Фокиной она спросила, почему он воюет на Донбассе, и в ответ «была послана н*х». После этого девушка забанила его в Facebook.

«Такая вот история про убеждения и ценности тех людей, которые сегодня, как мы уже знаем, формируют власть и политический вектор в нашей стране», — добавил Шевченко.