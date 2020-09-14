Экс-нардепу Юрию Березе сломали нос из-за гусей

В Днепропетровской области экс-нардепу, полковнику полиции Юрию Березе сломал нос один из подозреваемых в краже гусей.

Об этом пишет издание «Днепр Оперативный».

Житель Пятихатского района обратился к Березе с просьбой помочь найти пропавших четырех гусей. Мужчина сообщил, что птиц украли неизвестные на черном автомобиле.

Экс-депутат решил помочь и отправился на поиски злоумышленников. Возле Макортовского водохранилища в селе Чумак он заметил машину «Mazda-3» черного цвета, на которую указал потерпевший. В багажнике вскоре были выявлены четыре тушки пропавших гусей.

Впоследствии между Березой и владельцем автомобиля произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Мужчина ударил в лицо бывшего депутата и в результате Береза получил забой костей носа.

Отмечается, что полиция была уведомлена о произошедшем и взяла ситуацию под контроль.