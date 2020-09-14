Одиозный экс-главный таможенник Нефедов возглавит список партии «Голос» на выборах в Киевраду

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассматривается основным кандидатом на первый номер в списке Киевсовета от партии «Голос».
Об этом LB.ua сообщил источник в партии.
Вчера кандидат в мэры Киева от «Голоса» Сергей Притула опубликовал в Facebook совместную с Нефедовым и главой партии «Голос» Кирой Рудик фотографию.
«Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мнениями и идеями. Но это, конечно же, не так интересно, как будет почитать комментарии под этим сообщением», — отметил Притула.
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