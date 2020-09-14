Настя Каменских устроила примерку ярких нарядов на камеру

Украинская исполнительница Настя Каменских устроила пикантное дефиле на камеру, показав топ горячих образов.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. «Какой наряд вам нравится больше всего?» – говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских сперва позирует в приспущенной рубашке, дополнив образ очками и рюкзаком.

Второй наряд Каменских еще жарче: знаменитость вышла в мини-юбке, полупрозрачном топе и эффектном белье.

Третий наряд Каменских был наиболее откровенным, ведь красотка вышла на камеру в одном купальнике и шортах, постепенно натягивая на себя белоснежную рубашку.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Сен 2020 в 10:16 PDT

: u-news.com.ua