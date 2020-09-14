Повінь – зміна системи

Menu
Close

Настя Каменских устроила примерку ярких нарядов на камеру

14.09.2020

Украинская исполнительница Настя Каменских устроила пикантное дефиле на камеру, показав топ горячих образов.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. «Какой наряд вам нравится больше всего?» – говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских сперва позирует в приспущенной рубашке, дополнив образ очками и рюкзаком.

Второй наряд Каменских еще жарче: знаменитость вышла в мини-юбке, полупрозрачном топе и эффектном белье.

Третий наряд Каменских был наиболее откровенным, ведь красотка вышла на камеру в одном купальнике и шортах, постепенно натягивая на себя белоснежную рубашку.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Сен 2020 в 10:16 PDT

: u-news.com.ua

Читайте також:   Курдистан заявив про готовність до переговорів з Іраком щодо спірних територій
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *