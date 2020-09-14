Вместо обещанной борьбы с коррупцией ОП создает на таможне собственный «офис контрабанды»

Журналисты портала From.ua провели громкое журналистское расследование, опубликовав коррупционную кадровую схему, которую реализует на украинской таможне Офис Президента с целью возродить былые контрабандные схемы и зять под контроль теневые многомиллиардные потоки в преддверие выборов.

Издание пишет, что обещанный год назад, во время инаугурационной речи, Президентом Зеленским блицкриг в борьбе с коррупцией на таможне, обернулся строительством нового «офиса контрабанды», который будет приносить новым хозяевам из властной команды миллионные теневые потоки на финансирование предвыборной кампании.

«Крупные региональные таможни способны генерировать от одного до двух миллионов долларов наличными ежемесячно, при этом еще и выдавать приемлемый показатель наполнения бюджета. Правильно выстроенная структура глобального «Офиса контрабанды» в масштабах страны способна в месяц собирать несколько десятков теневых миллионов долларов. Так от чего же не строить и не укреплять коррупционную структуру?», — пишет издание.

Структура нового «офиса контрабанды» команды Зеленского, по данным издания, выглядит следующим образом: с 19 августа, при Зеленском сменилось уже два главы таможни. Третьим стал Андрей Павловский. Всего за один день на все таможни страны Павловский назначил людей из кадровой цепочки экс-таможенника Геннадия Романенко, который был «смотрящим» за таможней при двух прошлых Президентах. При сравнении назначений Романенко в 2015 году при Насирове с новым кадровым расписанием, подписанным 20 августа 2020 года, отличий найти не получится — один в один.

По факту, вся четверка новоназначенных начальников Львовской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой таможен, являются теми же самыми лицами, которых так «красиво» увольнял Зеленский год назад, пребывая с визитом на Закарпатье. Все они — люди Романенко. Это — его бойцы, из его обоймы. Он их поставил на должности в 2015-м. А в 2019-м Зеленский их уволил, и вот теперь, в 2020-м, с одобрения ОП, Романенко их «реинкарнировал».

Помогает г-ну Романенко еще один человек, сумевший пересидеть последний год в тени — Сеяр Куршутов. На своем опыте и оставшихся связях в силовых структурах, Куршутов готов в кратчайшие сроки возобновить работу по сбору теневой наличности.

«В подтверждение ответственной роли Сеяра в этой игре говорит хотя бы факт назначения в новую коррупционную структуру из опорных людей «офиса контрабанды Грановского» Игоря Резника. В былые времена своей активной работы Резник руководил двумя таможнями — Николаевской и Херсонской, обеспечивая кассовые поступления в центральный «офис». На днях Резника внезапно и «скоропостижно», по очень сомнительному конкурсу, назначили директором Департамента по борьбе с контрабандой. Его основная задача — загонять фирмы «Б» и максимально расширять список «А». В свою очередь, начальником координационно-мониторинговой таможни назначен человек Резника Сергей Нидерман. Он полностью подчинен своему шефу, а поскольку эта таможня также является «загонщиком бизнеса», очевидно, что действовать они будут в интересах «офиса», — пишет издание.

Журналисты информируют также о том, ссылаясь на проверенные источники, что и.о. главы таможни Павловский, который номинально является инициатором всех кадровых ротаций, в ближайшее время будет снят с должности, так как основную задачу он уже выполнил, осуществив кадровый переворот руками Романенко и Куршутова. Таким образом, его преемник будет формально чист перед законом и максимально номинальным перед новыми хозяевами.