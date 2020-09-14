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Суд відхилив позов «Укренерго» до ДТЕК на 426 млн грн

14.09.2020

Госпсуд Львівської області своїм рішенням від 17.08.2020 відмовився задовольнити позов “Укренерго” до “ДТЕК Західенерго” (в справі №914/935/20) про стягнення 425,8 млн грн.

Свої позовні вимоги держпідприємство обгрунтовувало неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії №0424-02013/04/10/2019 від 04.10.2019 в частині оплати за надані послуги.

Натомість “ДТЕК Західенерго” зауважувало, що здійснило оплату вартості послуг з передачі електричної енергії, однак лише в частині вартості послуг, що були спожиті компанією для власних потреб. На думку відповідача, «Укренерго» не мало права включати обсяги імпорту/експорту електричної енергії до обсягів послуги, оскільки їх включення не передбачено умовами укладеного договору.

Суд вирішив, що зазначив, що позовні вимоги “Укренерго” — “необгрунтовані, не доведені належними та допустимими доказами” (цитата).

Раніше повідомлялося, що холдинг ДТЕК Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, перестав платити тариф на передачу електроенергії при її експорті, посилаючись на те, що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу. А Україна взяла на себе зобов`язання щодо синхронізації свого законодавчого поля з ЄС. ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела писали, що станом на січень-2020 борг експортерів ДТЕК за послугу передачі перед «Укренерго» міг складати 544,5 млн грн.

При цьому зазначалося, що ДТЕК через суди намагається отримати право не платити держкомпанії борг. Так, в лютому 2020 року Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження за позовом «ДТЕК Західенерго» і як захід забезпечення позову призупинив дію постанови НКРЕКП, якою конкретизовані обов`язки експортерів платити тариф за передачу електроенергії.

Хоча 13.07.2020 Шостий апеляційний адмінсуд скасував вказаний захід забезпечення позову, проте в цей же день Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов “ДТЕК Західенерго” та скасував згадану постанову НКРЕКП (справа №640/3041/20).

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Нагадаємо, тариф на передачу «Укренерго», серед іншого, використовується для компенсації частини «зелених» тарифів. Іншу частину коштів збирає ДП «Гарантований покупець». На фоні цього ДТЕК Ахметова є найбільшим власником сонячних і вітрових електростанцій.

Тариф «Укренерго» на передачу електроенергії в серпні зріс на 55% (відповідне рішення прийняла НКРЕКП).

За даними ДП “Гарантований покупець”, борг “Укренерго” перед ним на кінець серпня сягав 26,5 млрд грн (у т.ч. за “зеленим” тарифом — 20,35 млрд грн).

 

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