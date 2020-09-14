Марченко: МВФ стурбований ситуацією довкола Приватбанку, НАБУ, COVID-фонду

Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу “Інтер” таким чином прокоментував співпрацю України з МВФ:

“Дійсно очікувався приїзд місії [МВФ] на кінець липня. Потім вони попросили трошки часу. Серпень був відпускний період. І ми очікуємо, що найближчим часом МВФ прийме все-таки рішення, коли буде місія.

Є запитання і політичного характеру. Наприклад, їх турбує ситуація з Приватбанком, їх турбує ситуація з антикорупційними органами, турбує ситуація, як використовуються кошти COVID-івського фонду. Ми цю інформація зараз їм надаємо, я не бачу жодних підстав для паніки. Це нормальний процес діалогу”.

Нагадаємо, представник МВФ Джеррі Райс в четвер заявив, що створення ефективної системи протидії корупції було найважливішим елементом взаємодії Фонду з Україною останніми роками, відмовившись коментувати рішення Конституційного Суду стосовно директора НАБУ Артема Ситника.

«Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду (ВАКС) — ключ до структурних реформ і переходу до більш сильного та справедливого зростання, попередня умова поточної програми підтримки МВФ», — сказав представник МВФ.

За його словами, дискусії щодо поточної програми stand-by тривають. «Я не можу надати дати місії щодо першого (її) перегляду», — сказав Райс.

8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали Печерського райсуду м. Києва про стягнення фірмами Суркісів з Приватбанку $350 млн.