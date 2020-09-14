Тищенко: русский народ — наши друзья, а вопросы и претензии есть к руководителям, людям, которые нас тянут в бездну

Николай Тищенко заявил в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале «Ходят слухи», что он вообще не рассматривает силовой сценарий возвращения оккупированной части Донбасса.

По мнению народного депутата от партии «Слуга народа», вернуть эти территории Украина сможет только лишь благодаря собственным успехам.

Тищенко также подчеркнул, что на оккупированной части Донбасса тоже проживают Украины, и в этой связи он считает недопустимой братоубийственную войну. Также народный депутат поделился своим мнением относительно того, что сегодня происходит в восточной части страны. Тищенко не сомневается — там нет никакого «гражданского конфликта», а идет настоящая война, в которой украинский народ отстаивает свои интересы. Украина должна вернуть свои территории, и провести там демократические выборы.

Тищенко также считает, что нужно жить в добром соседстве. Народный депутат объяснил, что русский народ — это наши друзья, просто нас тянут в бездну руководители. Вот к этим людям как раз сегодня есть большое количество вопросов и претензий.