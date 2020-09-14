Что общего между лозунгами Кравчука, Путина и белорусской оппозиции?

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мир выбирают только трусы.

Новый наш главный по «минску» Кравчук утверждает, что главная задача Украины — достижение мира на Донбассе.

Белорусская оппозиция заявляет, что её главная задача — предотвращение гражданской войны.

Путин считает, что его главная главная задача на постсоветском пространстве — недопущение насилия.

Что общего между этими лозунгами?.. — Ложь и заблуждение (в лучшем случае).

Не может быть мир главной целью в справедливой войне, пока враг не уничтожен, или не сдался.

В 1940-м году, после поражения во Франции и эвакуации из Дюнкерка, когда армия Великобритании фактически перестала существовать, Черчилль выступил с речью «Мы будем драться на пляжах». И действительно — все пляжи были заминированы, все ресурсы были мобилизованы, потому что война — не всегда зло.

Зло — трусость и поражение в войне. Унижение, зависимость и рабство после войны.

И гражданская война — не зло, если она ведётся против цепных псов антинародного режима, против карателей, садистов и насильников.

И, конечно же, насилие против насилия осудит Путин. И обязательно вмешается.

Несомненно вмешается. Но лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мир выбирают только трусы.