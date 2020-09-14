ГБР раскрыло подробности допроса Богдана

После допроса бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в Госбюро расследований заявили, что подтвержденной информацией о возможных контактах украинских чиновников с российскими органами власти он не обладает.

Как сообщают в ГБР, Андрея Богдана вызвали на допрос для выяснения «достоверных данных» и подтверждений «возможных противоправных действий в пользу другого государства» со стороны украинских чиновников, о чем экс-глава ОП, в частности, заявлял в своем недавнем интервью.

«На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации», — заявили в ГБР.