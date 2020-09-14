США движутся к новому ипотечному кризису

Для американской экономики он может стать фатальным…

Во втором квартале этого года американцы набрали ипотеки на общую сумму $1,1 трлн. Это рекорд за последние 20 лет: таких показателей аналитики не видели даже перед ипотечным крахом 2007 года, превратившимся во всемирный финансовый кризис.

Об этом говорится в сегодняшней публикации «Известий».

От нечего делать

В середине сентября исследовательская компания Black Knight подсчитала, что во втором квартале этого года американские граждане взяли ипотечных кредитов на общую сумму $1,1 трлн — это самый большой показатель за всё время наблюдений.

В то же время массив рефинансированных ипотечных кредитов вырос на 60% в сравнении с прошлым кварталом и на 200% — с аналогичным периодом прошлого года. Рост числа выданных ипотечных кредитов наблюдается и в России, но в нашей стране скачок произошел уже после прохождения пика пандемии и во многом благодаря государственной программе 6,5% на новостройки.

В США тот же процесс, как показало исследование, начался еще во время пандемии, и в целом эта несостыковка объясняется достаточно просто. В беседе с издание управляющий партнер адвокатского бюро Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов, проживающий в Чикаго, рассказал, что вместе с числом выданных ипотечных кредитов аналогичный рост демонстрируют потребительские займы на автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства.

«Всё это происходит из-за того, что многие люди, которым пришлось уйти на карантин, стали зарабатывать больше, чем до пандемии, — за счет пособия по безработице и дополнительных $600 в неделю, которые выплачивались до конца июля», — рассказал Федор Козлов.

Вдобавок, пока люди сидели по домам, кредитные компании предоставляли многим людям всевозможные планы, позволяющие растянуть по времени выплаты по кредитам, а тех, кто живет в арендованном жилье, было запрещено выселять. Похожие меры поддержки принимались и в отношении ипотечников.

«Соответственно очень многие люди заработали на всем этом деле, кредитная история не стала хуже, и люди начали покупать дома, квартиры, машины или товары с Amazon просто от нечего делать», — подчеркнул собеседник издания.

При этом на рынке по-прежнему наблюдается дефицит жилья, из-за чего цены на недвижимость продолжают расти, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Отчасти в этом «виновата» сама ФРС. Ставки по ипотеке снижаются много месяцев подряд, на прошлой неделе был поставлен абсолютный рекорд низкой ставки — 2,86% за срок 30 лет», — пояснил эксперт.

По данным Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA), на конец августа соответствующий индекс достиг очередного исторического рекорда, составив 289,9 единиц. Для сравнения, в апреле кризисного 2007 года он составлял 227 единиц, после чего неуклонно снижался вплоть до апреля 2011-го. Отметим, что на данный момент показатель строительства новых домов в США находится на уровне апреля-мая 2007 года.

Синдром 2007-го

В беседе с изданием руководитель научного направления Института США и Канады Российской академии наук и член-корреспондент РАН Виктор Супян напомнил, что предыдущий ипотечный кризис в США случился из-за того, что в стране было очень много дешевых денег и банки на пике спроса стали давать такие кредиты всем, в том числе ненадежным заемщикам.

«Вдобавок была развита система страхования таких кредитов, и все считали, что она не может дать сбой, но в итоге она просто рухнула — те же Fannie Mae, Freddie Mac практически стали банкротами, хотя их в итоге спасло государство», — подчеркнул ученый.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» согласился с тем, что теоретически нынешняя рекордная выдача кредитов создает риск надувания пузыря на рынке ипотечных займов. Риски возникновения проблем в финансовом секторе наблюдают и в США. Еще в середине августа издание American Banker обратило внимание на значительный рост рисковых кредитов, в том числе — субстандартных.

Так называются кредиты, которые выдаются заемщикам с недостаточно информативной или проблемной кредитной историей, низкими доходами или отсутствием накоплений для первоначального взноса. Именно они стали одной из причин кризиса 2007 года. По данным издания American Banker, с начала года объем так называемых criticized assets в четырех крупнейших банках страны вырос на 127% — с $15,1 до $39,4 млрд в JPMorgan Chase, с $11,4 до $25,9 млрд в Bank of America, с $30,4 до $72,6 млрд в Citibank и с $20,5 до $38,2 млрд в Wells Fargo.

«В банковский год, который уже характеризовался повсеместными отсрочками, сильным резервированием и слабым коммерческим кредитованием за пределами федеральных программ спасения, другой индикатор, связанный с кредитом, сигнализирует о том, что впереди еще больше проблем», — предупреждают авторы издания.

Новый ипотечный крах может стать фатальным для американской экономики, предупреждает Виктор Супян. Дело в том, что бюджетный дефицит страны в этом году составит 17% (в прошлом году было только 3%) с учетом всех расходов на поддержку бизнеса и населения, которые власти уже понесли и еще понесут к концу года.

«За счет этих расходов долг и так вырастет до рекордных значений, и получается, что дополнительные расходы на спасение ипотечной системы лягут на без того дефицитный бюджет мертвым грузом. Но достигнет ли этот пузырь тех масштабов, которые привели к обрушению всей системы в 2007 году, пока сказать трудно», — объясняет ученый.

Умри, но не сейчас

Впрочем, ждать ипотечного краха в ближайшее время всё же не стоит, уверен Валерий Емельянов. Аналитик отметил, что даже несмотря на очень заметный рост «плохих кредитов» в США, их доля от общего портфеля составляет не более 1,5% по причине низких ставок и особого статуса доллара в мире. Для сравнения, аналогичный показатель в Китае держится на уровне 2%, в Польше — 6,9%, в Индии — 9,1%, в Нигерии — 11,4%, в России — 17,4%, в Греции — 31,9%, на Украине — 48,4%.

«Я бы сказал, у рынка есть запас еще на 5–7 лет, прежде чем рухнут цены и пойдут неплатежи. Цены — важный индикатор, поскольку в США ипотечники довольно часто сбрасывают дома банкам, если им сложно платить», — подчеркнул Валерий Емельянов.

Те же крупнейшие строительные компании США вроде D. R. Horton Inc и Lennar Corporation по капитализации в этом году выросли на 33 и 35% соответственно, вплотную подобравшись к своим историческим пикам. Притом что широкий рынок акций с января прибавил 3–5%, некоторые инвесторы боятся, что в строительном секторе надулся биржевой пузырь. Но по отношению прибыли и стоимости (P/E) эти компании всё еще отстают от рынка.

«Если Америка застрянет в состоянии рецессии на годы или придет еще какое-нибудь глобальное несчастье, вот тогда может сложиться ситуация, что строительная сфера окажется откровенно перекупленной, и ей предстоит упасть глубоко», — предположил аналитик.

В этом случае федеральному правительству в любом случае придется искать какие-то способы спасения страны от финансового краха, поскольку логика too big to fail (слишком большой, чтобы провалиться) в случае нового масштабного кризиса сработает — банкротить таких гигантов опасно для всей экономики в целом, считает Виктор Супян.

«Если это опять коснется системообразующих компаний, наверное, они опять будут искать способы оказать им поддержку, по крайней мере демократы — определенно, — рассуждает ученый. — Что будет, если это выпадет на долю Трампа, однозначно сказать нельзя, хотя сейчас мы видим, что в процессе пандемического кризиса Трамп действует почти так же, как действовали бы демократы. Это чисто кейнсианские рецепты, хотя вся идеология Трампа противоречит подобным действиям».