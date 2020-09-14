Британец нашел во время уборки в гараже “чайник” для вина стоимостью 130 тысяч долларов

51-летний британец, делавший уборку у себя в гараже во время карантина, нашел старый чайник. Ранее он украшал кабинет матери мужчины. А после ее смерти чайник убрали в коробку, которую поставили в гараж, где она простояла больше девяти лет.

Как сообщает издание The Mirror, проживающий в графстве Дербишир британец не имел никакого понятия, сколько стоит эта вещь, и собирался уже передать ее в благотворительный магазин. Но потом решил все же сделать экспертную оценку найденного фарфорового предмета.

Оказалось, что “чайник” на самом деле был предназначен не для чая, а для вина. И принадлежал он некогда китайскому императору Цяньлуну. В этом кувшинчике подавали подогретое вино во время важных дворцовых церемоний. Такие “чайнички” были очень модными при дворе в те времена.

Два почти идентичных “чайника” хранятся в Национальном дворце-музее и в Запретном городе в Пекине.

Хозяин рассказал, что этот винный сосуд, выглядевший, как обычный чайник, находился во владении его семьи уже давно. Судя по всему, его привез из Китая дедушка британца, который базировался на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны.

На аукционе за это изделие XVIII века можно выручить до 130 тысяч долларов. Сосуд будет выставлен на торги, организованные аукционным домом Hansons Auctioneers.

: uainfo.org