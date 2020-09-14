Повінь – зміна системи

Menu
Close

Хомчак вылечился от коронавируса

14.09.2020

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавирусной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Хомчака с выздоровлением и пожелал ему крепкого здоровья, а также иммунитета.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ отчитался о ситуации с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. По его словам, на данный момент зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19 и еще 43 человека находятся на самоизоляции. В том числе, военные, нацгвардейцы и пограничники.

Читайте також:   Спецрейс SkyUp вилетить з Варшави до Києва на сьогодні ввечері
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *