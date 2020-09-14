Хомчак вылечился от коронавируса

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавирусной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Хомчака с выздоровлением и пожелал ему крепкого здоровья, а также иммунитета.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ отчитался о ситуации с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. По его словам, на данный момент зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19 и еще 43 человека находятся на самоизоляции. В том числе, военные, нацгвардейцы и пограничники.