ПриватБанк стал массово урезать кредитный лимит

Крупнейшее государственное финансовое учреждение Украины ПриватБанк оказалось в центре скандала, связанного с обслуживанием клиентов.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на материал издания «Минфин«.

В последнее время участились жалобы клиентов ПриватБанка на то, что увеличилось количество различных ограничительных мер, регламентирующих доступ к личным средствам на счетах учреждения.

Недавно один из клиентов ПриватБанка пожаловался на то, что ему был снижен кредитный лимит без ведома самого пользователя услуг и без какого-либо объяснения причин произошедшего. Характерно, что уведомление мужчина тоже не получил. Несколько дней спустя ситуация полностью повторилась.

«Являюсь клиентом банка около десяти лет, никаких проблем не было, неоднократно пользовался оплатой частями, просрочек не было ни в Приватбанке, ни в других банках. Кредитный лимит по карте универсальная составлял двенадцать тысяч гривен. Сначала понизили кредитный лимит почти на триста гривен без единого уведомления, пришло сообщение после звонка на горячую линию. Двадцать восьмого августа понижают примерно на две тысячи гривен, и баланс у меня составляет двести семьдесят гривен в минусе, хотя двадцать девятого августа у меня снятие платежа по оплате частями в размере пятисот двадцати гривен. На горячей линии соответственно шаблонные фразы», — написал мужчина.

Клиент ПриватБанка сообщил о том, что ситуация со временем только продолжила усугубляться. Дошло до того, что кредитный лимит по его счету уменьшался после каждой следующей траты средств.

«Седьмого сентября я пополнил карту на пять тысяч гривен и досрочно закрываю один договор по оплате частями (еще один остаётся активен), трачу еще некую сумму, в итоге остается на балансе в районе 1 600 гривен. Восьмого сентября снова понижают кредитный лимит примерно на две тысячи гривен (опять же на балансе -240 гривен). Скажите, вы специально пытаетесь людей загнать в долги? И почему вы не предупреждаете о понижении кредитного лимита заблаговременно? Шестого числа у меня снятие по активному договору по оплате частями, вы снова приподнесёте сюрприз и сделаете так, чтобы на балансе был минус?», — рассказал клиент учреждения.