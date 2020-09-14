Богдан рассказал, готов ли вернуться в Офис Зеленского

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, однако не исключает своего возвращения в политику.

Как рассказал Богдан на брифинге под ГБР 14 сентября, он может вернуться в политику, если будет запрос общества.

«Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала!», — сказал Богдан.

Экс-глава ОП подчеркнул, что сейчас заниматься адвокатурой и бизнесом ему «комфортно», поскольку такая деятельность приносит ему удовольствие.

Комментируя допрос в ГБР, Богдан заявил, что не считает, что следователи хотят получить от него какие-либо доказательства, а его вызов в Госбюро является «желанием закрыть рот».

Богдан заявил, что закрывать рот не собирается, а будет ходить «и на допросы, и на последующие интервью».

Он подчеркнул, что готов рассказать все, что знает по делу «вагнеровцев», однако уверен, что «следствие не заинтересовано расследовать это дело».

Также Богдан отметил, что его интервью – это не месть Зеленскому, а призыв к президенту о том, что «дела в стране идут плохо, что ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения и начать исправлять все, потому что кризис не за горами».