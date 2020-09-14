День города в Одессе и Днепре: В ОП пригрозили уголовными делами в случае новых вспышек коронавируса

В полиции заявили, что организаторы празднований Дня города в Одессе и Днепре понесут наказание, если возникнут новые вспышки коронавируса. Об этом сообщили представители правоохранительных органов во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

По информации правоохранителей, на мероприятиях по случаю Дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч человек, которые не соблюдали карантинные ограничения. Полиция Одесской области открыла уголовное дело по этому факту.

Также правоохранители уточнили, что организаторам праздников грозит административная ответственность. Они будут обязаны выплатить 170 тыс. грн штрафа, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между мероприятиями и увеличением числа зараженных.