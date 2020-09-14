В Одесі п’яні чоловіки побили пенсіонерку у трамваї (відео)

В Одесі п’яні чоловіки в трамваї влаштували розбірки з пасажирами і побили пенсіонерку.

Інцидент стався в трамваї №3. Окрім літньої жінки, хулігани з невідомих причин вступили у конфлікт з іншими пенсіонерами. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Зазначається, що водій трамваю спершу намагався заспокоїти їх словами, але в результаті був змушений висадити дебоширів з транспорту на найближчій зупинці.

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: dilo.net.ua

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