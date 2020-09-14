Зеленський підписав закон, що дозволяє отримати від ЄС 1,2 млрд допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2 млрд євро.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Кошти планують спрямувати на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу і реалізації реформ.

“Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен”, – йдеться у повідомленні.

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів та окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги.

“Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу”, – додали в Офісі президента.