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Лукашенко подякував Путіну за допомогу після виборів

14.09.2020

Росія та Білорусь домовилися надати Мінську позику на 1,5 млрд доларів.

Про це заявив Володимир Путін за підсумками переговорів у Сочі в понеділок, 14 вересня, передає видання “Наша ніва”

Під час цієї зутрічі Олександр Лукашенко також подякував Путіну за підтримку після виборів у республіці.

“Ви поступили дуже пристойно, гуманно, дякую усім, що підтримали нас у цей післявиборчий час. Я детально поінформую вас про те, що відбувається в Білорусі, точніше в Мінську.

Головне – не переходити червону лінію, поки цих ліній ніхто не порушив.З усіх подій потрібно засвоїти уроки, і ми витримали цей урок. Ви показали, що білоруські кордони – це кордони Союзної держави, і там ніхто не має права махати зброєю”, – сказав Лукашенко. Путін заявив, що самі білоруси і без тиску ззовні повинні розуміти ситуацію в країні.

Він також вважає логічною, своєчасною та доцільною пропозицію Лукашенко змінити конституцію Білорусі. За словами російського президента, Росія дотримується всіх домовленостей з Білоруссю, у тому числі у форматі Союзної держави та ОДКБ.

“Що стосується військової складової – ви маєте рацію, у нас є план, і він буде реалізований. Ми з коронавірусом будемо боротися разом і долати всі проблеми в економіці”, – сказав він.

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