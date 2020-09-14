Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю

Експрем’єр-міністр України, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не пам’ятає, коли саме його внучка Марія Фокіна познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це він заявив у коментарі виданню “ГОРДОН”.

“Це було настільки давно, що я не пам’ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може , це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам’яті. Це було задовго до (запрошення в ТКГ. – Ред). Один раз з ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив по телефону до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента”, – підкреслив Фокін.

Він зазначив, що його внучка має право висловлювати свою думку з того чи іншого приводу. “Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Абсолютно самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно”, – сказав Фокін.