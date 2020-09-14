Названі найбільш популярні у світі кросовери і позашляховики

Сегмент SUV (кросовери і позашляховики) сьогодні чи не єдиний, який продовжує рости з року в рік бурхливими темпами, відвойовуючи частку на ринку у традиційних хетчбеків, універсалів і седанів.

Найпопулярнішим позашляховиком у першій половині 2020 року все ще залишається Toyota RAV4, лідируючи з 426,015 продажами (3,5% частки ринку).

Другим найбільш продаваним позашляховиком є Honda CR-V з 284,145 од. (частка 2,3%), за ним слідує Volkswagen Tiguan з 250,043 од. (частка 2%). Tiguan випускається з 2007 року, але є глобальним автомобілем тільки з моменту появи другого покоління в 2016 році.

На четвертому місці в рейтингу Hyundai Tucson з 190.999 одиницями, за ним слідує Kia Sportage з 173.654 одиницями.

На шостому місці – піднявшись на 5 позицій – Mercedes GLC з 162,638 од., випередивши Mazda CX-5 з 160,023 одиниць і Nissan Qashqai з 158,649 одиниць.

На дев’ятому місці в рейтингу стоїть Chevrolet Equinox з 150,006 одиницями і, нарешті, Toyota Highlander, яка щойно увійшла в топ-10, піднявшись на 5 місць, з 130,973 продажами.

: bizua.org

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