Приходьте із маскою та ручкою, але без дітей: якими будуть вибори під час епідемії

Уряд затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Відповідне рішення міністри ухвалили на позачерговому засіданні сьогодні, 14 вересня.

Документ, зокрема, передбачає: проводитиметься опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань і температурний скринінґ усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні бути антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору й утилізації засобів індивідуального захисту.

У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше одного метра. Потоки виборців, на вхід і на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується одночасне перебування у приміщенні виборців із розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Стільці, столи, меблі, якими послуговується виборча комісія, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії повинні сидіти на відстані не менше одного метра одне від одного або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфекційними засобами потрібно проводити не рідше одного разу на два години, а вологе прибирання приміщення – не рідше одного разу на чотири години.

Обробляти окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції вусередину виборчої скриньки.

Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфекційними засобами перед входом до приміщення, перебувати в респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців із проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць. І користуватися особистою ручкою.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).

У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

Слід зазначити, що засоби захисту повинні мати всі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліціянти, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту із хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту таких членів виборчої комісії направляють на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліціянтам рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів і бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.

Також у Кабміні доповнили перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на час дії карантину, офіційними спостерігачами від іноземних держав і міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.