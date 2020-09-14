У Болгарії потонув український турист

На болгарському курорті Сонячний берег потонув турист з України.

Про це заявили в поліції, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на News.bg.

Ще минулої п’ятниці, 11 вересня, на пляж біля готелю «Гларус», що на Сонячному березі, винесло тіло молодого чоловіка.

Згодом встановили, що він є 31-річним громадянином України і прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув. Інших деталей про нього не повідомляють.

За фактом загибелі розпочали розслідування. Тіло забрали до Бургаса для проведення експертизи.

Болгарія є однією з небагатьох курортних країн, які приймають українських туристів, і наразі входить до зеленого списку України за ситуацією з поширенням коронавірусу