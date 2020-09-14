На местных выборах для избирателей с температурой выделят отдельные кабинки – ЦИК

Для избирателей с признаками респираторного заболевания выделят отдельную кабинку для голосования, которую будут дезинфицировать после каждого избирателя.

Центральная избирательная комиссия не будет ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Об этом заявил член ЦИК Сергей Постивый на шестом Донбасс Медиа Форуме, сообщило РБК-Украина

«По состоянию на сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие «красной» зоны не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести», — пояснил он.