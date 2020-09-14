“Слышь ты, пид@рас! Х@ли ты тут стоишь?”: Корбан рассказал, как Коломойский проводит свои “котлетные вечеринки”

Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал о “котлетных вечеринках”, которые регулярно проходят в офисе олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он рассказал в интервью “Стране”.

По его словам, подобные мероприятия у Коломойского проходят каждый день, при это для него это обычный ужин, а не вечеринка в классическом понимании.

“У него есть в офисе столовая, где помещается за столом 10-12 человек.Из этой столовой есть выход в рабочий кабинет, где он с кем-то может параллельно встретиться, вытирая салфеткой бороду на ходу. Также есть выход в коридор, откуда повар приносит блюда. Есть бар с напитками. Все очень тривиально. Иногда трапеза начинается днём и до поздней ночи. Все зависит от участников и от настроения”, – рассказал бывший соратник Коломойского. Как отметил Корбан, в вечеринках часто участвуют люди из его близкого окружения.

“Там есть завсегдатаи.Это близкое окружение. Игорь Палица, Киперман, Миндич, Женя Геллер. А они все находятся там в офисе, кушают и проводят там время”, – рассказал бизнесмен. При этом Корбан утверждает, что Коломойский может “кинуться” на своих гостей и обругать их матом. “День на день не приходится. Все зависит от того, кто присутствует, какие темы обсуждаются. Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее – вечер удался, если плохое – Коломойский может кинуться на любого из них.

“Слышь ты, пид@рас. Х@ли ты тут стоишь. Я тебе сказал, сядь, бл@дь, уже”. Ну, вот как-то так. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидят”, – отмечает он. По его словам, так олигарх умышленно их унижает. Однако многие гости “котлетных вечеринок” относятся к этом очень посредственно. А приглашённые гости вечеринки обычно в шоке, осознавая, что такое могут исполнить и с ними. В то же время Корбан заявил, что с ним и некоторым другими приближенными он так себя не вел.

“С Палицей он так не общается, с Боголюбовым тоже. А что он вытворял, например, с Александром Ткаченко (ранее гендиректор 1+1, теперь министр культуры, – Ред.), словами не опишешь. Посреди ужина может позвонить и по громкой связи, чтоб все слышали и в хамской манере задавать вопросы: “А я сказал так, а х@ли ты это, а не это. Петух штопанный…”. Примитивное бытовое хамство. С человеком, который с ним много лет работает. Хочет, чтоб его боялись, или ощущает полноту власти таким образом”, – рассказал он. Правда, бывали и те, кто мог и в ответ послать.

“Бродский, бывало, мог нах@й послать. Братья Суркисы это делали регулярно. Для Коломойского это “холодный душ”. Он даже штрафовать их пытался. Например, говорил Суркису-младшему: “Если ты меня посылаешь нах@й, с тебя 100 000 дол”. А тот ему: “Ты меня хорошо слышишь? Так вот, слушай и считай: “Иди нах@й, иди нах@й, иди нах@й”, – говорит Корбан.