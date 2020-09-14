Одиозный застройщик Ваврыш через суд снял арест со своих новостроек

Полтавский апелляционный суд отменил арест участков на ул. Набережно-Крещатицкая и на 22-м км Харьковского шоссе в Киеве, где осуществляет строительство жилых комплексов компания Saga Development Андрея Вавриша. Об этом сообщил Ваврыш на своей странице в Facebook, опубликовав короткие тексты постановлений суда.

Как сообщают Наші гроші, 10 сентября Полтавский апелляционный суд (председательствующий Томилко В. П.) принял решение, которым отменил постановление от 31 июля о наложении ареста на три участка площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Киеве, и постановил новое — вернуть соответствующее ходатайство прокурору. На указанных участках строится ЖК «Новый Подол», партнером в этом проекте является компания «Perfect Group» нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Полный текст постановления будет объявлен 15 сентября.

Кроме того, 8 сентября Полтавский апелляционный суд (председательствующий Томилко В. П.) так же отменил постановление от 31 июля о наложении ареста на два участка площадью 6,19 га и 23,72 га на 22-м км Харьковского шоссе, и постановил новое — вернуть соответствующее ходатайство прокурору. На этих участках строится ЖК «О2 Residence», интерес в этой застройке имеет также компания с орбиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Полный текст постановления будет объявлен 14 сентября.

Апелляционные жалобы в интересах ООО «Риверсайд Девелопмент Лтд» и ООО «Фирма« Резон» подал адвокат Александр Богданов.

Напомним, 31 июля Октябрьский райсуд Полтавы наложил арест на указанные участки в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным контролем Офиса Генпрокурора. По данным следствия, намерения застройки не соответствуют назначению этих участков.

Примечательно, что зять судьи Валентина Томилко является заместителем начальника второго отдела организации процессуального руководства управления организации процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных подразделений ГБР.