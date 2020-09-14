Протестуют не только шахтеры: под Одессой фермеры перекроют дороги

Фермеры Килийского района Одесской области анонсировали проведение акций протеста с перекрытием дорог из-за отсутствия государственной поддержки в связи с засухой, которая продолжается в регионе второй год.

Об этом сообщают «Українські новини» в понедельник, 14 сентября.

По словам представителя инициативной группы, фермера Александра Пересудько, аграрии Одесской области доведены до отчаяния.

«Без помощи Кабмина бессарабский фермер не выживет в этом году. Чтобы посеяться год назад, мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложено еще с прошлого года. На нас никто не обращает внимание. К нам приезжали все: и Тарас Высоцкий (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства), трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы платить», — рассказал фермер.

Как утверждают аграрии, чиновники Кабмина пообещали им подготовить программу о компенсации агрострахования. В теории это должно выглядеть так: страхование будет стоить 300-400 грн за гектар и 50% фермерам должны компенсировать.

Но это минимум, говорят фермеры. В настоящий момент в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, продолжают гибнуть ярые культуры. Хозяйства лишились подсолнечника, проса, кукурузы. Глава ассоциации фермеров Бесарабии Алла Стоянова назвала ситуацию катастрофической. «Засуха была с 2019 года. Еще в 2018 году аграрии зашли в кредиты для посевной кампании в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса, в 2020 году станут на ноги, но попали в ловушку: выложились по полной, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, аренду пайщикам платить не с чего, налоги — не с чего», — объяснила она.

Ситуация критическая не только для аграриев, но и для всего региона: здесь фермерские хозяйства являются бюджетообразующими. Без налоговых поступлений, все работники социальной сферы могут остаться без зарплат и соцвыплат.

«Правительство знает о нашей беде — были акции протестов. Возможность помочь у правительства есть, но не хватает понимания, как они могут помочь. Компенсация — замечательный механизм, но на сегодня Торговая палата не признает засуху форс-мажором. Без реальной финподдержки аграрии не выживут. Есть частное страхование, но оно очень дорогое. Если бы был инструмент компенсации страхового платежа — уверена, аграрии бы им воспользовались», — заявила Стоянова.

Необходимость введения страхового платежа отметил и глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, подчеркнув, что для решения проблемы бессарабских фермеров, власти должны действовать комплексно. «Без компенсации из резервного фонда за потерянный урожай в этом году в регионе будет беда. Должна быть масштабная программа орошения, именно государственная, потому что частный бизнес не потянет ее восстановить. Нужно, чтобы фермеры научились пользоваться страховыми продуктами.

Будем требовать компенсацию страхового платежа, как это действует в ЕС», — заявил Слободяник. Всеукраинский конгресс фермеров призвал аграриев объединяться и выработать единую позицию, чтобы требовать от государства принятия конкретных мер по поддержке фермеров не только Бессарабии, но и других регионах Украины, пострадавших от засухи.