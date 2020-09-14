СМИ: Гройсман планирует возглавить Ассоциацию городов Украины

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует возглавить Ассоциацию городов Украины, воспользовавшись шатким положением мэра, который ныне ее возглавляет.

Как сообщает источник Vesti.ua, члены АГУ недовольны тем, как сегодня устроена работа организации.

«Наши заседания не несут в себе почти никакой практической пользы, мэры представляют разные партии, все напоминает птичий базар. Виталий не способен решить те проблемы, что возникают у коллег: говорит, что не может дозвониться до президента по вполне конкретным вопросам», — рассказал источник.

Зреющее недовольство может сыграть Гройсману на руку. Он планирует представить процесс, как «руководство Ассоциацией профессионалом, который не связан обязанностями мэра, и, раз так, может выступать равноудаленным от всех арбитром».