Ольга Фреймут поссорилась с Екатериной Кухар в прямом эфире

Телеведущая Ольга Фреймут невероятно “отличилась” во время нового выпуска “Танців з зірками”

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Ольга Фреймут, которая недавно поборола китайский вирус, со своим напарником Ильей Падзиной исполнили соблазнительную самбу.

Но поклонникам украинской звезды пришлось по душе не ее выступление на паркете, а жесткая перепалка с судьей шоу Екатериной Кухар.

Примечательно, что Ольге Фреймут досталось от Екатерины Кухар второй выпуск подряд, и на этот раз экс-ведущая “Ревизора” уже не выдержала.

Фреймут порекомендовала балерине Екатерине Кухар сходить в церковь вместо того, чтобы нещадно критиковать непрофессиональных участников на паркете.

“Кать, только давай без обид. Я очень долго держалась — два эфира. Ну первый все было хорошо, а во втором я была тебе как пьяница, алкоголик. Я скажу тебе от имени всех твоих жертв. Ты здесь уже много лет сидишь королевой и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы в воскресенье сидеть здесь, судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась”, – уверенно заявила Ольга Фреймут в эфире и вызвала бурные аплодисменты зрителей.

Екатерина Кухар, в свою очередь, заявила, что пойдет в церковь при условии, если Фреймут составит ей компанию.

“Фреймут круто зарыла эту Кухар”, “Браво, ктото должен был Кухарь поставить на место”, “Я так и знал, что Оля не выдержит и скажет Кухар чёт “приятное” так и вышло. Екатерина Игоревне давно пора немного попуститься, либо её комментарии иногда просто мрак”, “А как она сказала Кате. Это было что-то нереальное и танец и их разговор”, “Фреймут….ты бессмертная”, “Ну и Оля! Кто бы мог подумать! Катерина не ожидала такого поворота! Многие “обиженые” Кухар мечтали сказать ей это прямо в лицо!”, – поддержали поклонники Олю Фреймут в комментариях.

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