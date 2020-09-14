В Беларусь на учения прибыли военнослужащие РФ, которые принимали участие в войне на Донбассе

Сегодня на полигоне Брестский в Беларуси стартовали российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020».

По сообщаению InformNapalm, установлено, что в учениях принимают участие подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 7 264, г. Псков).

«На фоне длительных массовых акций протеста в Беларуси против режима Лукашенко, под прикрытием этих учений (только по официальным данным) переброшены около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что в базе разведывательного сообщества собраны данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й ДШД в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе. В частности, задокументировано, что буровые «Черноморнефтегаза» (известные как «Вышки Бойко») в 2014 году захватывали десантники 104 полка ВДВ из состава 76-й ДШД России. Также волонтеры InformNapalm собрали данные командиров 76-й дивизии, которых поощрили за участие в агрессии против Украины и Грузии.