Суд отклонил иск “Укрэнерго” к ДТЭК на 426 млн

Хозяйственный суд Львовской области отказал НЭК “Укрэнерго” в удовлетворении иска к ДТЭК Захидэнерго о взыскании 425,8 млн грн за услуги по передаче электроэнергии по договору от 4 ноября 2019 года. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finabalance.

Решение суда опубликовано в едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, ДТЭК Захидэнерго оплатил стоимость услуг по передаче электроэнергии, которую компания использовала для своих нужд. Однако отказался платить за объемы эскпортно/импортной электроэнергии, т.к. это не соответствовало условиям заключенного договора.

ДТЭК перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят данный тариф, а Украина сегодня синхронизирует свое законодательство к европейским нормам.

Также ДТЭК инициировал ряд судебных разбирательств с целью полной отмены необходимости платить Укрэнерго по тарифам на экспорт электроэнергии. В частности, в феврале 2020 года Окружной админсуд Киева в ходе открытого производства, инициированного ДТЭК, приостановил действие постановления НКРЭКУ, где конкретизируются обязательства экспортеров платить тарифы на передачу электроэнергии.

По итогам 2019 года, ДТЭК являлся крупнейшим украинским экспортером электроэнергии.

Долг холдинга Рината Ахметова перед государственной компанией Укрэнерго за услуги по передаче электроэнергии составляет 544 млн грн, сообщает finabalance со ссылкой на открытые источники.