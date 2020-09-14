Юсупова: за что я ненавижу зеленых? За то, что им поверили достойные люди, а они их обманули!

Украинский блогер и волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook, после того, как на нее набросились с критикой о том, что она без повода и с поводом поддерживает Порошенко, она лично решила расставить все точки над «і» и заявить, что она лично не голосовала в 2014 за Порошенко, после провальной политики оранжевых, не было доверия ни к кому из них.

Передает polygraf.net со ссылкой на Replyua.net.

По словам блогера, что было с началом войны, она уже сто раз писала, но сейчас не об этом. К Петру Порошенко было достаточно претензий и много вопросов и стоит сказать честно, если бы его оппонентом был кто-то другой с твёрдой проукраинской позицией, человек с опытом и знаниями, то вполне возможно не голосовала бы за него.

Но, увидев тот начавшийся трэш после первого дня голосования, честно говоря, волосы дыбом стали. То, что Зеленский мог стать нардепом – еще более-менее, понятно, ведь в конце концов у нас много клоунов в парламенте, но во время кровавой войны согласиться, чтобы тебя сделали президентом многомиллионной страны, это надо быть просто непонятно кем.

«За что я ненавижу зелёных? За то, что им поверили достойные люди, из было немало, вот поверили и все, а они их обманули! Меня удаляли из друзей, обижались, не понимали и начинали ненавидеть люди, которых я знаю много лет.

Мало того, воины за которыми мы ухаживали в госпитале и кормили из ложечки, на нерве писали мне, что такие как я мешают стране, что я не хочу окончания войны, что я против честного человека, который изменит страну», – написала волонтер. Она добавляет, теперь самое время увидеть, как Зеленский изменил.