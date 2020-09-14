Парня забрали в скорую, у девушки разбита голова: в Днепре пьяная компания устроила гонки во дворе

В Днепре напротив Шолохова, 23 произошло ДТП из-за компании, которая в нетрезвом состоянии устроила гонки во дворе.

В результате аварии одного из парней забрали на Скорой помощи, а у девушки разбита голова.

Меньше всего пострадал парень, который был за рулем, передает корреспондент «Наше Місто» со ссылкой на пост в Facebook в группе Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр.

По словам очевидцев, компания из трех человек в нетрезвом состоянии каталась на машине во дворе. После этого автомобиль вылетел на проезжую часть и врезался в проезжающую мимо машину.

«Все они регулярно были замечены в нетрезвом состоянии», — написала Анна Ковальчук.