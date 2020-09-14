Міцний зв’язок. За ким найбільше сумує принц Гаррі, перебуваючи в США (фото)

Гаррі завжди довіряв думці своєї кузини, коли справа стосувалася його особистого життя.

Як повідомляють інсайдери, з усіх Віндзорів принц Гаррі найбільш близький з принцесою Євгенією. Про це йдеться в біографії В пошуках свободи (Finding Freedom) Керолін Дюран та Омід Скобі. «Євгенія і Гаррі завжди підтримували близькі стосунки та разом відвідували одні й ті ж клуби, вечірки», — цитує біографію видання Express.

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Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 29 Май 2019 в 12:42 PDT

Кузени проводили багато часу разом з самого дитинства, оскільки їх матері були близькими подругами. «Гаррі завжди довіряв думці своєї кузини, коли справа стосувалася питань його особистого життя. Він не тільки беззастережно їй довіряв, але й, як кажуть його друзі, відзначав, що Євгенія дає відмінні поради та завжди була „дуже мудрою“ для своїх років. Не дивно, що Євгенія була однією з перших в родині, хто дізнався про його стосунки з Меган. Принцеса, яка давно хотіла, щоб її кузен став розсудливим та був щасливий, сказала друзям, що їй сподобалася Меган і вона вважає її „відмінним тонізуючим засобом“ для Гаррі. З усіх онуків королеви — принцеса Євгенія та принц Гаррі мають один з найміцніших зв’язків», — йдеться у книзі.

Наприкінці вересня виповниться пів року з того моменту, як принц Гаррі був у Великій Британії востаннє.

: nv.ua

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