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Учителям Киева и всех школ в «оранжевых» зонах рекомендовали носить пластиковые щитки для лица на уроках

15.09.2020

В Министерстве образования Украины рассказали о новых правилах ведения уроков в школах, расположенных в «оранжевых» зонах карантина.

Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

«Сегодня в Украине стало больше «оранжевых» зон. В школах, которые попали к ним, образовательный процесс продолжается в обычном режиме. Помните, что в условиях карантина важно соблюдать основные правила безопасного обучения. Педагогам школ, попавших в «оранжевой» зоны, рекомендуется носить многократные защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя», — указано в сообщении. 

В ведомстве напомнили о необходимости регулярно мыть и дезинфицировать руки, при возможности соблюдать дистанцию и пользоваться специально нанесенной на пол разметкой для безопасного передвижения по зданию учебного заведения. 

При этом обязательными остаются маски и респираторы, кроме уроков в кабинетах. Дети младше пятого класса не обязаны носить средства индивидуальной защиты. Использованные маски необходимо выбрасывать в специально выделенные для этого контейнеры. 

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