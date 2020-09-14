Минздрав: в Украине вакцинируют менее 50% младенцев

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине показатели охвата плановой вакцинацией младенцев до 1 года составляют менее 50 процентов.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 13 сентября.

По состоянию на 1 августа 2020 года, уровень охвата плановой вакцинацией детей первого года жизни против полиомиелита (это три дозы до года) составляет 45,6% от годового плана;

дифтерии, коклюша и столбняка – три дозы до года – 45,7%;

кори, паротита, краснухи – 45,3%;

вирусного гепатита В – 42%;

против туберкулеза – 48,1%;

против гемофильной инфекции – 44,6.%

Степанов добавил, что самые низкие показатели охвата прививками детей первого года жизни имеют место в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Винницкой, Запорожской и Волынской областях, где показатели ниже, чем средние по Украине.

Кроме того, по словам главы Минздрава, большое беспокойство также вызывает вакцинация взрослых от дифтерии и столбняка, которые прививаются хуже – только 28,4% от плана.

Такая ситуация грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для нашей медицинской системы в условиях COVID-19,– заявил Максим Степанов.