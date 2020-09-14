Сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зустрівся з групами іноземних громадян, які намагаються потрапити в Україну з Білорусі попри обмеження в’їзду. В одному з пунктів пропуску Чернігівської області зібралися сотні хасидів.

Про це пише “УП” з посиланням на пресслужбу ДПСУ та видання Белта.

“Дейнеко зустрівся з представниками іноземців та довів вимоги Постанови КМУ, щодо обмеження в’їзду іноземців. Він зазначив, що кожен іноземний громадянин повинен поважати закони України та правила, які регламентують перетин державного кордону. Також голова відомства чітко наголосив на недопущенні порушення кордону іноземцями, адже вони нестимуть за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

ДПСУ задіяла резерви відомства та організувала взаємодію з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України.

Ситуація контрольована, повідомляють прикордонники. Белта тим часом з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляє, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.