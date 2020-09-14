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Корбан оценил будущее Зеленского на посту президента

15.09.2020

Вероятность, что Зеленский сложит полномочия досрочно, достаточно велика, так как президент не справляется со своими полномочиями.

Об этом заявил бизнесмен и бывший соратник олихарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.
 
«Такая вероятность есть. Он не справляется. Видно, что, по-человечески, ему сложно. Представьте, в каком мире он живет. Он просыпается, идёт чистить зубы, смотрит в экран телевизора, а его уже лупят с утра со всех сторон. Для него, как для актера, привыкшего к славе, это тяжело пережить. Есть вероятность, что он плюнет на все и уйдёт, — пояснил Корбан.

По его словам, все президенты в обычной жизни хорошие и прекрасные люди, «а как только переступают порог Банковой, моментально мутируют».

«Возможно, потому что чувствуют полноту единоличной власти. И уже скоро становятся заносчивыми, обидчивыми, высокомерными, невосприимчивыми к критике. Это касается всех, и Зеленского, в том числе», — считает бизнесмен.

Как отметил Корбан, Зеленский вначале не подавал подобных сигналов, когда шел к президентству.

«Сейчас мы видим обидчивого, заносчивого, высокомерного и злопамятного человека. Уверен, проблема не в личности. Проблема в кресле. Государственные вопросы не должны решаться через личное восприятие. Это деструктивно. А вот в парламенте все в равном статусе — независимо от фракции», — резюмировал бизнесмен.

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