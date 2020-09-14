В России отменили конкурс на лучшее использование мавзолея Ленина на Красной площади

Союз архитекторов России отменил объявленный ранее конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея Ленина на Красной площади. Организаторы говорят, что были неверно истолкованы и теперь их обвиняют в намерении снести мавзолей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива», — сказал глава Союза архитекторов Николай Шумаков и добавил, что теперь в ближайшие годы проведение конкурса не планируется.

По его словам, конкурс был объявлен с целью собрать банк идей для использования мавзолей лет через 50, когда тело вождя из него все-таки вынесут.

«Это концептуальный, творческий конкурс, это никоим образом не политический конкурс. Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут. Мы очень переживаем за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут какие-то поползновения по его сносу. Мы ратуем за его сохранение», — заявил глава Союза архитекторов РФ.

По его словам, Союз архитекторов предлагал использовать здание мавзолея как филиал музея архитектуры имени Щусева.