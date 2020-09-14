Под Киевом почти на месяц закроют движение по трассе Киев-Харьков-Довжанский

В Киеве, с 14 сентября по 5 октября на транспортной развязке на 31 км автотрассы Киев-Харьков-Довжанский будет закрыто движение автотранспорта. Такие ограничения связаны с ремонтными работами.

Об этом сообщает Патрульная полиция Борисполя на своей странице в Facebook.

но движение автотранспорта. Период ограничений 11 сентября до 16:00 13 сентября, а также с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября.

Объезд для транспортных средств будет осуществляться следующим образом: