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Под Киевом почти на месяц закроют движение по трассе Киев-Харьков-Довжанский

15.09.2020

В Киеве, с 14 сентября по 5 октября на транспортной развязке на 31 км автотрассы Киев-Харьков-Довжанский будет закрыто движение автотранспорта. Такие ограничения связаны с ремонтными работами.

Об этом сообщает Патрульная полиция Борисполя на своей странице в Facebook.

но движение автотранспорта. Период ограничений 11 сентября до 16:00 13 сентября, а также с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября.

Объезд для транспортных средств будет осуществляться следующим образом:

  • для грузового транспорта – транспортной развязкой на км 26 (Пролески);
  • для тех кто едет из Борисполя – проезд на км 26 (Пролески-Счастливое);
  • для тех, кто направляется из Киева в с. Гора, проезд существует.

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