Корбан рассказал, как Богдан при всех предложил Зеленскому «сожрать шашлык»

Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, как в 2010 году познакомил бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана с тогдашним первым вице-премьер-министром Украины Андреем Клюевым.

Об этом он рассказал в интервью «Стране».

По словам Корбана, он неоднократно участвовал в судьбе Богдана, а также познакомил его с олигархом Игорем Коломойским и Клюевым.

«Мы с Михаилом Бродским за ручку отвели его (Богдана — Ред.) к Андрею Клюеву. В 2010 году, когда Верховный суд рассматривал иск Юлии Тимошенко об отмене результатов выборов после победы Януковича. Я отрекомендовал Богдана как хорошего специалиста и предложил Клюеву взять его в команду. Он очень хорошо вписался в эту компанию и стал близким помощником Николая Азарова. Вообще-то Богдан быстро переключается на новых друзей. А старые становятся неинтересными. Год назад Богдан назвал президента своим лучшим другом, а теперь мочит его в интервью», — рассказал Корбан.

Также, по его словам, после победы Зеленского на выборах он посоветовал Андрею Богдану стать «серым кардиналом».

«Мы как-то встречались с ним после победы Зеленского. Я дал ему один совет. Он должен со старта определиться, кто он — вице-президент или серый кардинал. И посоветовал ему быть «серым», — заявил бизнесмен.

Однако, по мнению Корбана, Богдану не удалось стать ни тем, ни другим. «Утро начинал как «серый кардинал», а к вечеру становился вице-президентом. И наоборот», — считает он.

Кроме того, по его словам, Богдан вел себя слишком фамильярно в отношении президента, особенно на людях, забыв о субординации.

«Когда они приехали в Днепр, после знаменитой поездки, в ходе которой заключили пари с Борисом Филатовым, они решили пройтись по набережной. И сделали остановку на ярмарке, где торговали едой, мороженным, сладкой ватой. И вот идут они через толпу людей, и в этот момент Богдан толкает президента в бок локтем и при всех громко говорит: «Вова, давай выпьем пива и сожрем шашлык». А вокруг много людей, журналисты. И как такое терпеть?», — привел пример Корбан.