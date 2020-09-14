Укравтодор представил новый дорожный знак

Встречающиеся ныне на дорогах Украины дорожные знаки остаются неизменными на протяжении десятилетий и обновляются крайне редко. Тем примечательнее, что на днях «Укравтодор» показал новый дорожный знак для автомобилистов и велосипедистов, призванный повысить безопасность дорожного движения.

Новый знак является частью эксперимента по улучшению навигационных стандартов на дорогах страны. Он призывает водителей не приближаться к велосипедистам более чем на 1.5 метра при обгоне или опережении.

Инициатором подготовки нового знака является Служба автомобильных дорог Львовщины, которая действовала в интересах любителей двухколёсного транспорта. Наибольшим местом концентрации данного знака станет Львовская область, на территории которой наблюдается довольно плотное велосипедное движение и велосипедисты-шоссейники на дорогах не являются редкостью.

Стоит отметить, что вопрос безопасности велосипедистов в Украине стоит достаточно остро. Ожидается, что со временем численность и многообразие знаков такого рода будет увеличиваться, поскольку на дорогах возрастёт количество электрических самокатов, сигвеев, моноколёс и прочей подобной техники.

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