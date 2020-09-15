Во Львовской области наехали на дорожных рабочих, есть жертва

На трассе Львов-Ужгород, недалеко от города Новый Калинов Самборского района, автомобиль «ГАЗель» выехал на обочину дороги и наехал на двух работников дорожно-строительной компании, которые выполняли дорожные работы. В результате происшествия один рабочий погиб, другой с травмами был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. Он был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

От полученных травм погиб на месте 26-летний житель Самбора.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.