В Днепре охранники торгового центра кулаками и ногами избили ребенка

В Днепре в торгово-развлекательном центре «Мост-Сити» охранники избили 13-летнего мальчика.

Инцидент произошел 13 сентября около 2:00. Об этом сообщили в Telegram-канале «Х**вый Днепр»

По словам очевидцев, подросток заряжал телефон на нулевом этаже здания. Охранники же якобы заподозрили его в краже.

Двое мужчин повалили ребенка на пол, после чего нанесли несколько ударов ногами и кулаками. За него заступились посетители, они же и обратились в полицию.

Потерпевший практически сразу же покинул помещение вместе с товарищем. Как сообщила OBOZREVATEL пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко, патрульные прибыли по вызову лишь спустя час, однако на месте никого не обнаружили.